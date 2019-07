Vogeltjes uit Argentinië, de Elfstedenschaatsen van Willem-Alexander, de koninklijke wiegen, handschoenen van Amalia van Solms, het paardrijzadel van de prinsessen en de gouden rammelaar die in 1938 is geschonken bij de geboorte van prinses Beatrix. De nieuwe wandbekleding van de zogenoemde Blauwe salon van Huis ten Bosch is een ontdekkingsreis door de geschiedenis van de Oranjes, het paleis en het koninklijk gezin.

De salon is een ontvangstruimte en bezoekers zullen zeker de eerste keren wensen daar wat langer te kunnen verblijven dan gebruikelijk omdat er zoveel is te zien. De kunstenaars Maurice Scheltens en Liesbeth Abbenes die voor de aankleding tekenden, vertellen eigenlijk de geschiedenis van koning en koningin in knipsels, met objecten uit hun leven. “Van nu, van toen, moderne en klassieke, gewone en bijzondere.”

Er is archiefmateriaal gebruikt uit onder meer verschillende paleizen, van de Eikenhorst en uit de Koninklijke Verzamelingen, en dat is verwerkt tot een bont maar harmonieus en boeiend beeldverhaal. Er is een wand voor de koning, een wand voor de koningin en een wand waar ze elkaar ontmoeten, aldus de toelichting. Het herkennen van alle afbeeldingen en het verhaal erachter is wat een bezoeker een paar uur in de ruimte zou houden. Gelukkig echter is er een boekje samengesteld waarin alles wordt benoemd.

Kokosnoot

Het is heel veel. De vlag van de Verenigde Naties en een spaarpotkokosnoot voor het VN-werk van koningin Máxima, een marinepet voor Willem-Alexander, de troonrede en de haarstrikjes die Amalia, Alexia en Ariane droegen bij de inhuldiging in 2013, de zilveren rammelaar ter gelegenheid van de geboorte van Willem-Alexander en een adelaar uit Patagonië. Verwijzingen zijn er naar een hele stoet Oranjes, en naar de koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix.

De op deze manier versierde salon is daarmee een mooie eigentijdse aanvulling geworden op de beroemde Oranjezaal, die het levensverhaal vertelt van degene voor wie Huis ten Bosch oorspronkelijk is gebouwd: prins Frederik Hendrik.