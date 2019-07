De Japanse kroonprins Akishino keek donderdag zijn ogen uit tijdens een bezoek aan een boerderij in Finland. Met zijn eigen smartphone en fotocamera maakte hij foto’s van de koeien en de kippen.

Akishino was donderdagochtend zonder kroonprinses Kiko op pad. Terwijl Akishino in de buurt van Helsinki kennismaakte met de agrarische wereld, ging Kiko naar een kinderziekenhuis en de bibliotheek Oodi in Helsinki.

Akishino en Kiko zijn bezig met een vierdaags bezoek aan Finland. Het is de eerste internationale reis die leden van de keizerlijke familie maken sinds de nieuwe keizer Naruhito op de troon zit. Het bezoek staat in het teken van 100 jaar diplomatieke relaties tussen Finland en Japan.