Koningin Máxima is donderdagmiddag op bezoek gegaan bij de winnaar van de Koning Willem I Prijs 2018, Bouwgroep Dijkstra Draisma. Daar kon ze meemaken hoe een gerobotiseerde productielijn in zijn werk gaat, en kreeg ze een rondleiding door de fabriekshal.

Dijkstra Draisma won in 2018 de prijs in de categorie Midden- en Kleinbedrijf. Het bedrijf hecht veel waarde aan het gebruik van technologie en robots voor de creatie van energieleverende en verplaatsbare gebouwen. De koningin werd ontvangen met thee en koffie, waarna ze in overleg ging met werknemers van het bedrijf. Ook kreeg ze modelwoningen te zien, waarbij de bouwgroep gebruik maakt van innovatieve technieken om zo duurzaam mogelijk te bouwen.

Koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. Het doel van de stichting is de Nederlandse economie nieuwe impulsen te geven. Eerder bezocht de koningin winnaars Eosta, leverancier van organisch fruit en groenten, en softwarebedrijf AFAS.