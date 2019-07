Koningin Máxima heeft donderdag de 26e bijeenkomst van de Egmont Group of Financial Intelligence Units geopend, het internationale netwerk van financiële inlichtingendiensten. De koningin deed dat in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA).

Tijdens de 26e plenaire bijeenkomst spreken de 158 internationale leden onder meer over het verbeteren van de samenwerking tussen overheidsorganisaties voor een effectieve aanpak van financiële criminaliteit. De FIU speelt in Nederland een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen van crimineel geld en het tegengaan van financiering van terrorisme.

Koningin Máxima hield tijdens de opening daarom een toespraak waarin ze benadrukte hoe belangrijk het is om aan de ene kant een goede balans tussen veiligheidsmaatregelen in het financiële verkeer te hebben, en dat het aan de andere kant belangrijk is om een goede toegang tot financiële diensten te hebben.