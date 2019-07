Kersverse moeder Meghan is naar het tennistoernooi van Wimbledon getogen om haar vriendin, tennisster Serena Williams, te zien spelen. Britse media melden dat ze onaangekondigd met twee vriendinnen van de universiteit op de publieke tribune verscheen.

Het is voor de vrouw van prins Harry geen lange rit van Frogmore Cottage in Windsor. Dat ligt 25 kilometer noordwestelijker. Ook vorig jaar kwam Meghan de tennisster aanmoedigen. Toen zat ze samen met haar schoonzus Catherine in het publiek.

In Windsor wordt zaterdag het eerste kind van Harry en Meghan, Archie, in strikte privésfeer in de kerk van het kasteel van Windsor gedoopt door de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Britse media uitten uitvoerig hun ongenoegen over het feit dat niet is bekendgemaakt wie de peetouders van Archie zullen zijn. Williams behoort daar niet toe, melden ze.