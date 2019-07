Het kabinet moet nevenfuncties van leden van het Koninklijk Huis beter inschatten. De Tweede Kamer steunde donderdag een motie van die strekking van D66 en GroenLinks. Het is een reactie op het gesprek van koningin Máxima met de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman vorige week tijdens de G20-top in Japan.

Volgens de Kamer is Máxima in een kwetsbare positie gekomen door het overleg met de Saudiër. Enkele dagen voor het gesprek in Osaka stelde een VN-onderzoeker dat er “geloofwaardig bewijs” is dat Salman en andere belangrijke functionarissen verantwoordelijk zijn voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi.

Máxima sprak in haar hoedanigheid als VN-gezant met de omstreden kroonprins. Dat werk moet niet worden vermengd met de politieke actualiteit, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maandag in de Kamer. De Kamer vindt het belangrijk dat Máxima met haar functie niet in politiek vaarwater komt en dat het kabinet daar beter op gaat letten.