Koningin Sonja van Noorwegen is donderdag 82 jaar oud geworden. De vrouw van koning Harald en moeder van kroonprins Haakon en prinses Märtha Louise werd in 1937 geboren in de Noorse hoofdstad.

Het komende weekend gaat Sonja het uitgebreid vieren met een bezoek aan een festival in Helgeland. Daarbij opent ze de Helgeland-trappen, waarmee de berg Øyfjellet kan worden beklommen. De maandag erna zal ze aanwezig zijn bij de viering van de 15e verjaardag van het Lofoten Internationale Kamermuziek Festival.

De koningin trouwde in 1968, na een verloving van 5 maanden, met kroonprins Harald. Na de dood van Haralds vader, koning Olav, in 1991 besteeg het koppel de troon. Daarmee werd Sonja de eerste vorstin van Noorwegen in 53 jaar.