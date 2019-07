Het einde van de traditionele Holyrood Week is nabij voor koningin Elizabeth. Haar laatste dag in Schotland spendeerde ze bij de Gorgie City Farm in de hoofdstad, waar ze vrijwilligers en dieren ontmoette.

De 93-jarige koningin ging langs bij de koeien, schapen, varkens, geiten en zelfs baardagamen die op de boerderij wonen. Ook maakte ze kennis met de chagrijnige eend Olive, waarmee ze een eindje ging wandelen. De eend maakte zich wel schuldig aan schendig van de koninklijke etiquette, toen die besloot vóór de koningin te gaan lopen.

De boerderij, die slechts 2 mijl buiten het centrum van Edinburgh ligt, is een thuis voor een groot aantal dieren en een plek waar mensen terechtkunnen voor landbouwproducten en onderwijs over voedselproductie. De koningin tekende het gastenboek en ontving bloemen van de medewerkers.