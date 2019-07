Hertogin Camilla heeft vrijdag het cruiseschip Spirit of Discovery in Dover gedoopt. De echtgenote van de Britse prins Charles drukte op de knop waarna een fles Balfour bubbelwijn – een wijn uit de streek – tegen het schip kapotsloeg. Daarop volgende een regen aan feestelijke confetti.

De 71-jarige hertogin kreeg een korte rondleiding op het schip en onthulde een plaquette. Ook was er een receptie op de kade. Onder toeziend oog van zo’n vijfhonderd gasten sneed de hertogin van Cornwall een grote taart aan, een twee meter lange replica van het cruiseschip.

Onderdeel van de ceremonie was een concert van het militair orkest van de Britse mariniers en een optreden van het Morriston Orpheus koor.

Het cruiseship is van het Britse bedrijf Saga, dat zich richt op het voorzien in de behoeften 50-plussers. Het bedrijf biedt onder meer verzekeringen en vakanties aan. De Britse hertogin was bij de doopceremonie aanwezig in haar rol van beschermvrouwe en promotor van The Silver Line, een hulplijn voor eenzame ouderen.