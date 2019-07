Eddy Merckx steekt Filip in het geel

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben vrijdag oud-wielrenner Eddy Merckx ontvangen. De vijfvoudig Tour de France-winnaar had zijn familie en oud-ploeggenoten meegenomen naar het kasteel van Laken.

Merckx was uitgenodigd omdat hij dit jaar precies vijftig geleden zijn eerste Tour de France-zege binnenhaalde. De inmiddels 74-jarige ‘kannibaal’ werd op het paleis vergezeld door zijn toenmalige helpers én zijn volledige gezin: vrouw Claudine, zoon Axel, dochter Sabrina en de kleinkinderen. Ook Tour-directeur Christian Prudhomme was van de partij.

Hoewel Merckx eigenlijk zelf te gast was, toonde hij zich een ware gastheer voor het koningspaar. Een voor een stelde hij het gezelschap aan Filip en Mathilde voor. Na afloop volgde nog een fotomoment op de trappen van het kasteel. Mathilde had zich goed voorbereid met haar gele jurk, verwijzend naar de gele trui die te verdienen is door de winnaar van de Tour. Het wereldberoemde tricot bestaat dit jaar honderd jaar.

Merckx had in het kader van de wielerwedstrijd, die zaterdag van start gaat in Brussel, nog een presentje voor de koning. Hij kreeg een gele trui overhandigd met de beeltenis van Merckx erop.