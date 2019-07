Archie Harrison Mountbatten-Windsor is zaterdagochtend achter gesloten deuren gedoopt. Het op 6 mei geboren zoontje van prins Harry en Meghan werd gedoopt in de privékapel van Windsor Castle.

De hertog en hertogin van Sussex kozen, tot teleurstelling van veel Britten, voor een kleinschalige gelegenheid. Zaterdagmiddag werden twee foto’s vrijgegeven via het Instagram-account van de Sussexes. Op één foto is het gelukkige gezin te zien, op de andere staan Harry, Meghan en Archie omringd door familieleden. Ook prins Charles en Camilla, prins William en Catherine, Meghans moeder Doria Ragland en de twee zussen van prinses Diana – Lady Jane Fellowes en Lady Sarah McCorquodale – poseerden voor de foto.

Bij de ceremonie waren volgens Britse media niet meer dan 25 genodigden aanwezig. Grote afwezige was koningin Elizabeth, die vanwege verplichtingen elders niet in Windsor was.

Tradities

Hoewel Harry en Meghan braken met tradities als het laten vastleggen van de aankomst en het bekendmaken van de peetouders, verliep de doopceremonie op traditionele wijze. Zo droeg Archie de bekende koninklijke doopjurk, een replica van de jurk die koningin Victoria in 1841 liet maken voor haar eerste kind. Ook werd het Lily Font gebruikt, het doopvont dat al sinds jaar en dag wordt gebruikt binnen de koninklijke familie. Het doopwater kwam uit de Jordaan, de rivier waarin Jezus Christus gedoopt zou zijn. Dat maakte Buckingham Palace zaterdagmiddag bekend.

De doopplechtigheid werd geleid door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby. Hij sloot ook het huwelijk tussen Harry en Meghan en doopte de drie kinderen van Harry’s oudere broer William.