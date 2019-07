Koning Filip heeft zaterdag de wielrenners die meedoen aan de Tour de France toegejuicht. Op de Brusselse Grote Markt woonde de Belgische vorst de zogenoemde geneutraliseerde start bij en klapte mee met het massaal toegestroomde publiek toen de renners op weg gingen.

Vlak voor vertrek, dat ook wel Grand Départ wordt genoemd, was er een plechtig moment waarbij ook het Belgische volkslied klonk. “Deze Grand Départ zet ons land en onze hoofdstad gedurende twee dagen in de schijnwerpers”, klinkt het vanaf het officiële Twitteraccount van Filip. Ook zondag is er nog een etappe in Brussel.

Zaterdagmiddag kan Filip bij wijze van spreken vanuit zijn eigen tuin naar de ontknoping kijken. De finishlijn ligt voor de deur van het Kasteel van Laken, Filips woonpaleis.

Albert

De Belgische vorst was overigens niet de enige royal die zaterdag bij de start aanwezig was. Ook prins Albert van Monaco was naar Brussel gekomen om het spektakel mee te maken. Hij bracht onder meer een bezoek aan Team INEOS, de ploeg van de Nederlander Wout Poels.

Vorig jaar was Albert ook al bij de Tour-start. Deze vond toen plaats in Noirmoutier.