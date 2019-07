De aanwezigheid van koning Willem-Alexander en zijn dochters Amalia en Ariane heeft Oranje niet het laatste zetje kunnen geven om de WK-finale tegen de Verenigde Staten te winnen. De teleurstelling was dan ook af te lezen van de gezichten van de koninklijke voetballiefhebbers op de tribune in Lyon. Na afloop brachten ze een bezoek aan de kleedkamer om de vrouwen een hart onder de riem te steken.

De verloren finale (2-0) werd ook op andere plekken binnen de koninklijke familie gevolgd. Pieter van Vollenhoven had, net als veel andere Twitteraars, na afloop veel respect voor de voetbalsters van Oranje en met name voor doelvrouw Sari van Veenendaal. “Twitteraars gaan los op Sari ‘The Wall’ van Veenendaal: ‘Geef haar een lintje’. Alle bewondering voor de voortreffelijke prestatie van onze Leeuwinnen en inderdaad is de keepster echt fantastisch!”, schreef hij.

Ook Pieters zoon prins Bernhard uitte via Twitter zijn bewondering voor de Oranjevrouwen. “Trots op NL‘se dames. Top prestatie NR 2 van de wereld”.