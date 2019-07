Koningin Máxima heeft woensdag in Dhaka een ontmoeting met Sheikh Hasina, de premier van Bangladesh. Dat is maandag in Bangladesh bekendgemaakt. Het treffen vindt plaats in het kantoor van de premier.

Die heeft de koningin uitgenodigd in haar rol van speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties voor het verbeteren van de toegang tot financiële diensten. Bangladesh loopt op dat terrein ten opzichte van andere Zuid-Aziatische landen achter en wil de situatie verbeteren, met name ook voor vrouwen.

De koningin wordt dinsdagavond voor een tweedaags bezoek in Dhaka verwacht, zo meldden lokale media op gezag van het kantoor van de premier. De Rijksvoorlichtingsdienst wilde alleen bevestigen dat Máxima het voornemen heeft om Bangladesh te bezoeken. Een formele bevestiging werd maandag nog niet gegeven.

De koningin was in 2015 voor een soortgelijk bezoek al in Bangladesh. Met Sheikh Hasina heeft ze regelmatig contact in de marge van grote internationale bijeenkomsten, zoals de Algemene Vergadering van de VN en het Wereld Economisch Forum in Davos.

Het internationale werk van Máxima kwam de afgelopen week in opspraak door een ontmoeting die de koningin in de wandelgangen van de G20 in Osaka had met de omstreden Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Kamerleden vonden dat de koningin dat gesprek, mede bedoeld als voorbereiding op het Saudisch voorzitterschap van de G20 volgend jaar, uit de weg had moeten gaan. Minister-president Mark Rutte en minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken meden dat de kritiek op Máxima niet terecht was.