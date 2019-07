Koningin Máxima is van dinsdagavond tot en met donderdag in Bangladesh. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte maandagavond het programma van Máxima bekend, nadat haar komst was aangekondigd door premier Sheikh Hasina van Bangladesh.

Máxima komt in haar rol van speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties voor het verbeteren van de toegang tot financiële diensten. Bangladesh bereidt een nationale strategie voor om de toegang tot financiële diensten voor de bevolking te verbeteren. Máxima spreekt onder meer over de mogelijkheden voor betere toegang tot financiële diensten voor vrouwen. In Bangladesh heeft slechts 36 procent van de vrouwen een bankrekening.

Máxima gaat woensdag meteen op werkbezoek. Zo bezoekt zij een agent van iPay, een aanbieder van onlinebetalingen. Klanten kunnen bijvoorbeeld bij de agent via hun mobiele telefoon hun rekeningen betalen. Het laatste bezoek is aan ShopUp, een fintechbedrijf dat kleine ondernemers ondersteunt bij het aanbieden van hun producten via Facebook. Daarnaast adviseert ShopUp over de bedrijfsvoering en het aanvragen van leningen voor uitbreiding van de onderneming.

Máxima bracht eerder een VN-bezoek aan Bangladesh in november 2015 en ontmoette de premier twee jaar later opnieuw in New York.