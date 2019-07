Koningin Máxima wordt dinsdag aan het begin van de avond verwacht in Dhaka. In haar functie van speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties brengt Máxima op uitnodiging van premier Sheikh Hasina een tweedaags werkbezoek aan Bangladesh.

De komst van de koningin werd maandag al in voor Nederlandse begrippen ongebruikelijk detail gemeld door de lokale media, die hun informatie hadden gekregen van het kantoor van de premier. Op het moment dat de reis zelfs nog niet was aangekondigd in Den Haag, beschikten de Bengaalse kranten al over aankomsttijd en vluchtnummer en wisten ze te melden hoe laat en waar er een ontmoeting zal plaatsvinden tussen Sheikh Hasina en de koningin. Het enige dat eigenlijk nog ontbrak, was het kamernummer in het hotel.

De Nederlandse terughoudendheid had onder meer te maken met het nog steeds veranderende programma. De Nederlandse gewoonte om afspraken liefst drie maanden van tevoren tot op de minuut vast te leggen, vindt maar in weinig andere landen navolging. Drie uur van tevoren is ook goed, en als het verkeer tegenzit dan kan een afspraak op het laatste moment nog worden verschoven, zo is bijvoorbeeld in Bangladesh meer gebruikelijk.

Een wegblokkade van boze riksjabestuurders kan het programma woensdag ook in de war sturen. Dhaka heeft sinds begin deze maand een aantal doorgaande wegen gesloten voor riksja’s, de als belangrijk vervoermiddel dienende driewielers. Dat betekent een aanslag op het schamele inkomen van de rijders, die door de maatregel klanten verliezen. Uit protest hebben ze nu een aantal kruispunten geblokkeerd, en actie die wordt doorgezet tot het verbod van tafel is.

De blokkade heeft echter tot gevolg dat in delen van Dhaka de verkeerschaos nog groter is dan anders, en dat woensdag moet worden bekeken of koningin Máxima alle onderdelen van haar voorgenomen veldbezoek kan afwerken. Het programma van Máxima is dan ook ‘onder voorbehoud’, zo werd dinsdag voor vertrek naar het vliegveld voor de aankomst gemeld.