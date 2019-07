Koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdag begonnen aan een tweedaags bezoek aan Duitsland. Het Belgische koningspaar doet de deelstaten Thüringen en Saksen-Anhalt aan.

Filip en Mathilde trapten hun reis af in de stad Gotha, waar de roots van de Belgische koninklijke familie liggen. De eerste koning der Belgen was afkomstig uit het Duitse huis Van Saksen-Coburg en Gotha. Die titel liet koning Albert I in 1920 los vanwege de Duitse wandaden in de Eerste Wereldoorlog.

Het Belgische koningspaar werd dinsdag ontvangen op kasteel Friedenstein, wat eeuwenlang de residentie van de hertogen van Saksen-Coburg was. Ze werden er ontvangen door de minister-presidenten van beide deelstaten met brood en zout, een traditionele verwelkoming.

Later dinsdag brengen Filip en Mathilde onder meer een bezoek het voormalige concentratiekamp Buchenwald en het Bauhaus-museum.