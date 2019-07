Máxima aangekomen in Bangladesh

Koningin Máxima is dinsdagmiddag aangekomen in Bangladesh. Op het Hazrat Shahjahal-vliegveld werd ze begroet door minister Abdul Momen van Buitenlandse Zaken.

De koningin bezoekt het Zuid-Aziatische land in haar functie van speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties. Bangladesh werkt aan een nationaal plan om de toegankelijkheid tot financiële diensten belangrijk te verbeteren en heeft Máxima uitgenodigd voor advies en hulp.

Na een chaotische begroeting op de luchthaven, waar twintig cameraploegen vergeefs vochten om een glimp op te vangen van de bezoekster, werd de koningin door schoon geveegde straten naar haar hotel in Dhaka gereden. Daar kreeg ze opnieuw bloemen en kon ze in de lobby haar eigen foto bekijken, gemaakt bij haar eerdere verblijf in 2015.

Het hotel speelde een kwartier na aankomst van de koningin heel verrassend, en wat vreemd getimed het Wilhelmus. Gelukkig bleef het niet bij één couplet, maar werden er drie gespeeld in de gezongen versie en nog een instrumentaal. Eerder weergalmde al ‘Daar bij die molen’.