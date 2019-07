Prins Charles heeft ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Gurkhabrigade militairen bezocht. Hij reikte medailles uit aan soldaten die recentelijk zijn uitgezonden naar Afghanistan voor een missie van de NAVO.

De Gurkhabrigade is de verzamelterm voor een aantal elite-eenheden van het Britse leger die zijn samengesteld uit Nepalese militairen. Al twee eeuwen lang dienen Gurkha-soldaten samen met de Britse strijdkrachten in elk groot conflict. Voorheen waren er vier Gurkha Rifle-regimenten maar in 1994 fuseerden de regimenten tot een regiment.

Prins Charles nam ook deel aan een militaire parade, ontmoette de familie van de soldaten en sneed samen met twee Ghurka’s een jubileumtaart aan. De prins van Wales kreeg vooraf een gekleurde mala omgehangen. Een mala is van origine een gebedsketting die Hindoes en Boeddhisten dragen.