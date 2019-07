De Britse prinsen William en Harry namen het woensdag voor het goede doel tegen elkaar op in een polowedstrijd. De gezinnen van de broers waren ook aanwezig bij de wedstrijd op de Billingbear Polo Club in Berkshire.

Williams vrouw Catherine had alle drie de kinderen meegenomen om naar hun vader te komen kijken. De hertogin van Cambridge is wel vaker langs de lijnen van een polowedstrijd te vinden, maar het was de eerste keer dat de eenjarige prins Louis werd gezien bij een wedstrijd.

Harry’s vrouw Meghan had ondertussen de twee maanden oude Archie meegenomen. Daarmee was het de eerste keer dat het zoontje van de hertog en hertogin van Sussex in het bijzijn van zijn neefjes en nichtje werd gekiekt.

De polowedstrijd werd georganiseerd ter ere van Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de Engelse voetbalclub Leicester City die vorig jaar omkwam bij een helikoptercrash. De steenrijke Thaise zakenman was zelf ook groot fan van polo. De opbrengsten van het evenement gaan naar zo’n vijftien goede doelen die William en Harry steunen.