De tweede dag van het bezoek van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde aan de Duitse deelstaten Thringen en Saksen-Anhalt stond in het teken van kunst en cultuur. Het koninklijke paar bezocht onder meer de Slotkerk in Wittenberg en het Bauhaus in Dessau.

De dag begon in Wittenberg, de stad van Maarten Luther. Daar bekeken ze de Slotkerk. Het zou aan de deur van die kerk zijn geweest dat Luther in 1517 zijn 95 stellingen zou hebben vastgespijkerd waarin hij de wantoestanden in de katholieke kerk aanklaagde. Die gebeurtenis wordt gezien als het begin van de reformatie.

Filip en Mathilde bezochten ook het graf van Luther. Daarna ging het stel naar het Lutherhuis, de woonplaats van de reformator. Daar kregen de koning en koningin als verrassingsgeschenk een transcriptie van een handgeschreven brief van de Belgische koning Leopold I. Het gaat om een brief uit 1837 die onlangs werd ontdekt in het archief van het Lutherhuis en waarin de koning zijn deelneming uitdrukt aan zijn tante Adelheid voor het verlies van haar echtgenoot, de Britse koning Wilhelm IV.

De volgende stop was Dessau waar ze de moderne kunst mochten bewonderen in het Bauhaus. Duitsland viert dit jaar de honderdste verjaardag van de beroemde kunstacademie Bauhaus, die in 1819 door architect Walter Gropius werd opgericht. De academie startte in Weimar, maar moest om politieke redenen in 1925 naar Dessau verhuizen.