De Britse politie heeft een man aangehouden die over het hek van Buckingham Palace was geklommen terwijl koningin Elizabeth in het paleis lag te slapen. De 22-jarige man kwam niet ver en werd kort nadat hij het hek over was gepakt.

Het incident was woensdagochtend vroeg. Volgens de politie in Londen gaat het niet om een terreurdaad en was de man ongewapend, meldden Britse media. Wat zijn bedoelingen waren is niet bekend. Hij zit vast.

Bijna 37 jaar geleden lukte het Michael Fagan om Buckingham Palace binnen te komen. Hij kwam zelfs tot in de slaapkamer van de Queen.