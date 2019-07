De Thaise koning Vajiralongkorn heeft woensdag, 108 dagen na een betwiste verkiezingsuitslag, een nieuw kabinet van premier Prayuth Chan-ocha goedgekeurd.

De juntaleider kwam vijf jaar geleden aan de macht nadat hij de regering omver had geworpen. Het Thaise parlement koos hem vorige maand opnieuw tot premier. Tijdens de voorlopige verkiezingsuitslagen ging een alliantie van oppositiepartijen er nog van uit een meerderheid te halen. De verkiezingen zijn volgens de oppositie niet eerlijk verlopen. Die is vooral boos over de manier waarop de zetelverdeling tot stand is gekomen.

De belangrijkste functies gingen naar leden van de vroegere junta, maar sommige belangrijke economische portefeuilles gingen naar de negentien partijen die Prayuth nodig had om een kleine meerderheid in het lagerhuis te halen. “Dit is een regering voor alle inwoners van Thailand,” zei Prayuths kantoor in een verklaring. Hij heeft zijn ministers opgedragen “in het belang van het volk en het land te werken om Thailand in alle opzichten vooruit te helpen, ondanks de vele obstakels”.