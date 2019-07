Koningin Máxima heeft woensdagavond in Dhaka in haar functie van speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties een ontmoeting gehad met Sheikh Hasina, de premier van Bangladesh.

Bij aankomst bij Gana Bhaban, de officiële residentie van de premier, werd ze verwelkomd door de volgende generatie van de Bangladesh dominerende politieke familie, Hasina’s zoon Sajeeb en dochter Saima. Hun grootvader, Mujibur Rahman, is de ‘vader des vaderlands’ van Bangladesh, dat zich in 1971 losmaakte van Pakistan.

Net als in de familie van de Amerikaanse president Donald Trump hebben de kinderen van Sheikh Hasina (72) ook een rol binnen haar regering. Sajeeb (47) is adviseur op het gebied van informatietechnologie, en Saima (46) is onder meer actief op het terrein van mentale gezondheidszorg. De koningin grapte bij de begroeting dat ze natuurlijk niet onbekend was met familiedynastieën.

Achter gesloten deuren werd vervolgens onder meer gesproken over het nationale plan dat Bangladesh ontwikkelt voor verbetering van toegankelijkheid tot financiële diensten, en over de ervaringen die Máxima eerder op de dag had opgedaan bij haar gesprekken en veldbezoeken.