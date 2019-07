Ook ZDF volgt Máxima in Bangladesh

De Duitse televisiezender ZDF zendt op 7 september een documentaire uit over koningin Máxima. Voor het programma wordt de koningin deze week gevolgd in Bangladesh, waar Máxima voor de Verenigde Naties op werkbezoek is.

De documentaire maakt deel uit van een korte serie waarin ook aandacht wordt besteed aan de Belgische koningin Mathilde en de Spaanse koningin Letizia. Voor die programma’s zijn de opnamen al afgesloten.

In het afgelopen jaar zijn meer activiteiten gevolgd en de VN-reis vormt het sluitstuk voor wat betreft het volgen van Máxima. Het ZDF was eerder dit jaar onder meer bij het werkbezoek dat de koningin samen met koning Willem-Alexander bracht aan Bremen. Ook zijn beelden aangekocht van het EO-royaltyprogramma Blauw Bloed.

De andere geportretteerde koninginnen zijn eveneens op verschillende momenten in het jaar gevolgd. Zo ging het ZDF om koningin Mathilde mee naar Zuid-Korea, waar het Belgisch koningspaar dit voorjaar een staatsbezoek bracht.