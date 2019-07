De Britse oud-premier John Major sleept de regering voor de rechter als Boris Johnson het Britse parlement zou opschorten om zo de Brexit erdoorheen te kunnen duwen. Major wil met een rechtsgang koningin Elizabeth behoeden voor een constitutionele crisis.

Johnson, die favoriet is om Theresa May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en daarmee de nieuwe premier zou worden, zei dinsdagavond tijdens een televisiedebat met politieke tegenstander Jeremy Hunt, dat hij niet uitsluit om het parlement op te schorten om er zo voor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat op 31 oktober, met of zonder deal.

Maar dit is in het Verenigd Koninkrijk een zeer controversiële maatregel. “Om het parlement stil te leggen, moet de premier naar de koningin om haar toestemming voor de opschorting te vragen. Als haar premier dit van haar vraagt, moet ze haast wel instemmen. Daardoor belandt ze in een constitutionele crisis waarin geen enkele politicus haar zou moeten plaatsen”, aldus Major, die zelf van 1990 tot 1997 minister-president was.

De oud-politicus voegde daaraan toe dat in 1628 onder het bewind van koning Karel I de laatste keer was dat het parlement werd opgeschort. Dit moest Karel I uiteindelijk in 1649 met de dood bekopen. Hij is de enige Britse vorst ooit die werd afgezet en onthoofd. “Het idee om het parlement op te schorten is volkomen en totaal onacceptabel van elke Britse parlementariër of democraat”, besloot anti-brexiteer Major.