Prins Constantijn maakt zich zorgen om de alsmaar strengere beloningsregels in het bedrijfsleven. “Moeten we het onszelf echt zo moeilijk maken?”, vraagt de prins zich donderdag af naar aanleiding van een artikel in het FD.

In het artikel stelt de fintech-sector dat minister Wopke Hoekstra van Financiën het innovatieve bedrijven onnodig moeilijk maakt met steeds weer strengere beloningsregels. Constantijn, die beginnende, innovatieve Nederlandse bedrijven al jarenlang steunt, schaart zich achter de sector. “Als de argumenten van de sector reëel zijn en duidelijk maken dat de incentives heel anders werken dan bij banken waar de regels voor bedoeld zijn, dan is dat toch een goede reden om te differentiëren?”, twitterde de prins.

Volgens Constantijn is “de belangrijkste vraag voor een concurrerend tech ecosysteem: hoe trek je de beste mensen aan en houd je ze vast? We maken het in NL bijna onmogelijk om met opties te betalen, beperken de bonussen, dreigen 30% regeling af te schaffen.”

De prins was drie jaar lang voorzitter van StartupDelta, de organisatie van beginnende Nederlandse bedrijfjes. Per 1 juli is die veranderd in TechLeap.NL, waarvan Constantijn Special Envoy is.