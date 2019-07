Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje hebben donderdag op de luchtmachtbasis van San Javier 99 afgestudeerden gefeliciteerd met het behalen van het diploma voor luchtmachtofficier. Om dit te vieren was er aansluitend een zogenoemde fly by waarbij gevechtsvliegtuigen de kleuren van de Spaanse vlag in de lucht achterlieten.

Felipe schudde de afgestudeerden allemaal persoonlijk de hand. Daarna gooiden de kersverse officieren allemaal hun academische pet de lucht in en genoot de koning van de fly by.

In tegenstelling tot Willem-Alexander heeft de Spaanse koning nog wel een militaire functie. Hij is opperbevelhebber van de strijdkrachten en in die rol is Felipe betrokken bij de verschillende militaire opleidingsinstituten en het afstuderen van nieuwe officieren en onder-officieren. Voor de landmacht en marine woont Felipe soortgelijke ceremonies bij.