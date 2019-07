Koningin Máxima voelde zich hartelijk welkom bij de nationale bank van Bangladesh. Dat zei ze donderdagmorgen aan het begin van haar ontmoeting met gouverneur Fazle Kabir in zijn kantoor in Dhaka. Overal in het gebouw waren spandoeken en banners aangebracht met haar foto in alle koninklijke glorie en met warme welkomstwoorden.

Het was de tweede keer dat ze in de bank was, zo zei de koningin, die de gouverneur al bij veel gelegenheden had ontmoet. De centrale bank speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de toegankelijkheid tot financiële diensten voor de ruim 180 miljoen inwoners van het Zuid-Aziatische land.

De helft van de bevolking heeft die toegang niet, en de bank moet op en aantal punten de regelgeving aanpassen om onder meer mobiel bankieren te vergemakkelijken. Daarover voerde Máxima een uur lang overleg. Daarna ging ze naar het ministerie van Post en Telecommunicatie, dat onder meer moet zorgen dat mobiel bankieren ook technisch mogelijk is en dat de kosten voor de klanten niet te hoog uitvallen en de verbindingen goed zijn.