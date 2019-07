Koningin Máxima sluit niet uit dat een van haar dochters haar in de toekomst een keer zal vergezellen op een VN-reis. Dat zei de koningin donderdagavond aan het einde van haar werkbezoek aan Bangladesh.

Vorige maand nam de Belgische koningin Mathilde haar oudste dochter onaangekondigd mee bij een reis voor Unicef naar Kenia. Máxima werd gevraagd of haar dochters ook niet vragen of ze een keer mee mogen.

“Ze vragen heel veel over mijn werk en we praten er heel vaak over”, vertelde Máxima over de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. “Maar ze zijn wat jonger dan de dochter van koningin Mathilde. We zullen te zijner tijd zien of er ruimte is van school en ook interesse of dat in de toekomst gaat gebeuren.”

Andere kant

Mathilde had enkele jaren geleden al eens gezegd haar kinderen mee te willen nemen bij haar humanitaire missies om hen ook de andere kant van het leven te laten zien. De bijna achttienjarige Elisabeth was de eerste die de kans kreeg, mede omdat het schoolwerk in Wales het toeliet.

De VN-werkbezoeken van koningin Máxima lenen zich overigens op het eerste gezicht minder voor zo’n gezamenlijke trip. Máxima spendeert meer dan de helft van haar tijd aan gesprekken in banken en ministeries over verbetering van de toegang tot financiële diensten in het betreffende land. Anders dan bij Mathilde speelt slechts een klein deel van het programma zich af ‘in het veld’.