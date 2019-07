Koningin Máxima heeft er bij haar VN-werkbezoek aan Bangladesh bewust voor gekozen om te kijken hoe programma’s waarmee ze bij haar eerste bezoek in 2015 kennismaakte ervoor staan. Dit om te zien waar en hoe het Zuid-Aziatische land vorderingen heeft gemaakt op het gebied van toegang tot financiële diensten, zoals het hebben en gebruiken van een bankrekening, geld overmaken, sparen en verzekeren.

Dat er vooruitgang is gemaakt, wist Máxima op basis van de cijfers. Waar destijds slechts 31 procent van de bevolking van de ruim 180 miljoen inwoners die toegang had, is dat nu opgeklommen naar 50 procent. Dat betekent dat nog steeds de helft van de volwassen inwoners is buitengesloten. Bovendien is er een enorm verschil tussen mannen (65 procent) en vrouwen (36 procent).

Máxima nam op het platteland een kijkje bij een vestiging van A2i, dat is opgezet door de regering en de bevolking op makkelijke wijze digitaal toegang wil geven tot de belangrijkste publieke diensten. Daar vallen betalingen aan de overheid onder, maar ook de mogelijkheid online inkopen te doen. Een bezoek aan een digitaal informatiecentrum van A2i stond in 2015 ook het programma.

Vrolijk weerzien

Een vrolijk weerzien was er even buiten Dhaka met Jharna Islam, die een succesvol kledingatelier leidt dat Máxima de vorige keer ook bezocht. Destijds was Jharna na afloop licht teleurgesteld omdat de koningin een in het atelier gemaakte rok als cadeau afsloeg. Máxima vond dat het mooie kledingstuk beter kon worden verkocht. Met de opbrengst kon iemand dan worden geholpen.

Jharna had vooruitgang geboekt, had meer werknemers in dienst en een groter atelier, zoals ze de koningin trots liet zien. De droom een eigen kledingmerk te beginnen was nog niet gerealiseerd, maar ze was tevreden. Net als in 2015 vroeg de koningin honderduit en wilde ze alles weten over de ‘financiële’ vorderingen van de Bengaalse onderneemster en wat de voordelen waren van bijvoorbeeld digitaal bankieren. “Niet meer een dag kwijt zijn om naar de bank te gaan”, gaf de koningin zelf al als antwoord.

Aandacht voor nieuwe initiatieven was er ook. Zo werd een buurtwinkel bezocht waar eigenaar Mohosin Hossen Sumon nu extra klanten trekt dankzij fintech serviceprovider iPay. Dat biedt via PryoBank simpele financiële diensten en brengt extra klanten in de winkel. Máxima probeerde het systeem uit, met de symbolische koop van tandpasta.