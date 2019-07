Prins Harry gaat zondag niet in zijn eentje naar de Europese première van The Lion King. Zijn vrouw Meghan onderbreekt zondag haar zwangerschapsverlof voor de vertoning van de langverwachte film, liet Buckingham Palace donderdag weten aan verschillende koningshuisverslaggevers.

Geruchten dat Meghan zich bij Harry zou voegen doen al langer de ronde. De hertogin van Sussex zou de film graag willen zien en de première met wereldsterren als Elton John en Pharrell Williams niet willen missen. Op social media wordt reikhalzend uitgekeken naar de première, zeker nu bekend is dat ook Meghan erbij is. Ook ‘Queen Bey’ Beyoncé vliegt namelijk naar Londen, een ontmoeting met Meghan lijkt voor de hand te liggen.

Beyoncé en haar man JAY-Z maakten in februari de tongen los door Meghan te laten zien als koningin. Dat deden ze in een videoboodschap voor de BRIT Awards, Beyoncé en JAY-Z namen voor een schilderij van Meghan een award in ontvangst. Beyoncé liet later weten dat het schilderij een eerbetoon was aan de hertogin vanwege Black History Month. Ook schreef de zangeres dat ze de inzet van Meghan bewondert, als eerste zwarte lid van het Britse koningshuis.