De Deense prins Joachim kan de verhuisdozen al gaan vullen. Na de zomer verhuist Joachim met zijn vrouw Marie en de twee kinderen voor een jaar naar Frankrijk. Het gezin is er helemaal klaar voor, vertelde de prins aan Billed Bladet.

“Dit wordt fantastisch voor ons allemaal”, zei Joachim, die in Frankrijk gaat studeren aan de École Militaire. Ook de twee kinderen van Joachim en Marie, de 10-jarige prins Henrik en de 7-jarige prinses Athena, kijken uit naar hun tijd in Parijs. “De kinderen kunnen zich helemaal vinden in het plan.”

Terwijl Joachim zes dagen per week druk is met zijn opleiding aan de hoogste Franse militaire manangementsopleiding moeten Henrik en Athena hun Frans bijspijkeren. De kinderen gaan na de zomer in Parijs naar school. Helemaal onbeslagen ten ijs komen ze niet, moeder Marie is Française en ook met hun vorig jaar overleden opa prins Henrik wisselden de kinderen geregeld een woordje Frans.