De Thaise koning Vajiralongkorn wordt pas eind oktober over de rivier Chao Phraya gevaren, maar in Bangkok is de marine al druk bezig met de ceremoniële vaartocht. In het Nationaal Museum wordt alles gereedgemaakt voor de tocht op 24 oktober.

Donderdag vond een boeddhistische ceremonie plaats bij de boten. Monniken besprenkelden de roeiers van de marine die in oktober deelnemen aan de vaartocht. Die vormt het slot van de plechtigheden rondom Vajiralongkorns troonsbestijging. De koning werd begin mei gekroond, ruim 2,5 jaar nadat zijn vader Bhumibol was overleden.

De traditionele boottocht brengt Vajiralongkorn naar de tempel Wat Arun, schuin tegenover het Grand Palace. Daar schenkt de koning gewaden aan monniken. Op de rivier komen 2300 roeiers in actie om 50 speciale boten over een lengte van vier kilometer te verplaatsen.