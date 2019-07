Theater Carré en het NatuurCollege organiseren op 16 september een speciale theateravond die in het teken van de natuur staat. De bijzondere eenmalige bijeenkomst vindt plaats in het kader van de tachtigste verjaardag van haar voorzitter, prinses Irene, in augustus.

Het programma is samengesteld door Irene en Herman van Veen. Onder anderen Claudia de Breij, het Nationale Ballet, choreograaf Toer van Schayk, harpiste Lavinia Meijer, zangeres Nora Fischer, gitarist Marnix Dorrestein en hoboïste Maria Pedano verlenen hun medewerking aan de avond.

“Wij zijn natuur”, stelt de prinses in een korte toelichting. “De toekomst van het leven op aarde in al haar diversiteit, bepalen we samen. Wij willen dit graag op een originele manier naar voren brengen, vieren en delen. De verschillende artiesten zullen ieder op hun eigen wijze daar invulling aan geven en vormen als het ware een uniek poëtisch boeket.”

De kaartverkoop is vrijdag van start gegaan.