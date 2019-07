Prins Charles heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van GCHQ, een van de Britse inlichtingendiensten. De troonopvolger zei daar dat het Britse volk hen veel dank is verschuldigd, waarschijnlijk nog veel meer dan ze zelf denken.

“Maar een paar mensen in dit land weten hoeveel we bij jullie in het krijt staan”, aldus Charles, die beschermheer is van GCHQ. “Maar voor degenen die zo bevoorrecht zijn om iets te begrijpen van wat jullie doen, het verschil dat jullie maken voor onze veiligheid, dat is van onschatbare waarde.”

Charles woonde tijdens zijn bezoek een aantal geheime briefings bij. Ook kreeg hij een rondleiding door het museum. Buiten op de stoep werd de prins van Wales getrakteerd op een flyby van de Royal Air Force.