Koning Willem-Alexander kreeg vrijdagmiddag tijdens zijn werkbezoek aan het NIOD een bijzondere bundel felicitatiebrieven onder ogen. In het archief bestudeerde Willem-Alexander een stapel brieven en kaarten die het Haagse gezin Niehot begin 1941 mocht ontvangen na de geboorte van hun vijftiende kind die de koninklijke namen Irene, Beatrix, Juliana, Wilhelmina kreeg.

Het echtpaar Niehot had hun jongste dochter willen vernoemen naar de populaire verloskundige Nelia (Neeltje) Epker, maar de vroedvrouw stelde voor een geboorteadvertentie te plaatsen in de Haagsche Courant die met koninklijke namen in het oog zou springen. Het berichtje had precies de uitwerking die Nelia Epker had gehoopt: de lezers vatten de naamgeving op als een uiting van verzet tegen de Duitse bezetter en reageerden massaal. Het gezin kreeg vele honderden felicitatiekaarten en -brieven van Oranje-aanhangers en werd bedolven onder cadeaus, bloemen, taarten, fruitmanden en dozen met levensmiddelen.

In maart plaatste het gezin Niehot nog een tweede advertentie om iedereen te bedanken, maar dit werd door de Duitsers opgevat als een provocatie. Na verhoor van vader Niehot door de politie werd de verloskundige door de politie gehaald. Ze werd een paar maanden later veroordeeld tot een gevangenisstraf van aanvankelijk een half jaar en belandde daarna in het beruchte vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück.

In augustus 1945 keerde Epker terug naar Den Haag, waar ze werd verwelkomd door een enthousiaste menigte en het meisje Irene Niehot. Ze pakte haar beroep van verloskundige weer op en overleed na haar pensioen in 1977. De vrouw met de reeks koninklijke namen leeft volgens het NIOD nog, Irene is inmiddels 78 jaar oud.