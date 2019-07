De Spaanse koning-emeritus Juan Carlos was zaterdag aanwezig bij de Almirante Rodríguez-Toubes-regatta in Pontevedra in het noordwesten van Spanje.

Juan Carlos, de vader van de huidige koning Felipe, zeilde mee op het zes meter lange schip Bribón, waarmee hij in 2017 wereldkampioen werd. De koning-emeritus is een jaarlijks terugkerende gast op het zeilevenement. Deze editie deed hij samen met zijn dochter Elena mee aan de beroemde Galicische zeilwedstrijd.

Sofía, de vrouw van Juan Carlos, was dit jaar voor het eerst te gast bij de regatta. Zij voer mee op het koninklijke schip de Juan Sebastián Elcano en zwaaide vanaf het bovendek naar de aanwezige fans op de kade.