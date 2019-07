De Duitse vorstin Gloria von Thurn und Taxis heeft vrijdagavond het jaarlijkse festival in haar slot in het Regensburg geopend. Het feest, dat plaatsvindt tot 21 juli, werd geopend met de opera Nabucco van Verdi, zo meldt het Duitse persbureau DPA.

Tot de eregasten behoren onder meer de Beierse minister van Economische Zaken, Bernd Sibler, en de voormalige Beierse minister-president Günther Beckstein. Hoogtepunten van het festival vormen een avond met de Amerikaanse zanger Michael Bolton, op 15 juli, en een optreden van Nena, op 16 juli.

Gloria von Thurn und Taxis (59) is een van de rijkste zakenvrouwen in Duitsland en geniet daarnaast bekendheid als kunstenares. In de jaren tachtig kreeg ze door haar extravagante levensstijl de bijnaam ‘punk-prinses’. Na het overlijden van haar man Johannes in 1990 is ze niet minder uitgesproken, maar wel zuiniger en zakelijker geworden.

Het festival in het centrum van Zuid-Duitse Regensburg vindt sinds 2003 plaats. Ieder jaar komen ongeveer 30.000 bezoekers kijken naar een mix van klassiek, pop, rock, musical en theater.