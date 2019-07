De hertog en hertogin van Sussex, Harry en Meghan, waren zondag in Londen aanwezig bij de Europese première van de live-action remake van The Lion King. Daar ontmoetten zij onder anderen Beyoncé en haar man Jay-Z.

De zangeres, die voor de film de stem van leeuwin Nala insprak, feliciteerde Harry en Meghan met de geboorte van hun zoontje Archie. Ook Jay-Z bracht zijn gelukswensen over aan het hertogelijk paar. De kersverse ouders knoopten daarna een gesprek aan met de Carters over hun eigen kroost. Zo vroeg Harry hen volgens HELLO! Magazine waar de kleintjes van Beyoncé en Jay-Z waren. “Die zijn er niet. Ze gaan niet overal mee naartoe. We hebben ze thuisgelaten, maar ze hadden er graag bij geweest”, aldus Queen B.

Jay-Z, inmiddels al ruim zeven jaar vader, gaf Harry daarna nog wat tips. “Het beste advies wat ik je kan geven: vind altijd tijd voor jezelf.”