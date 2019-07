Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag de diploma-uitreiking bijgewoond van studenten aan de Spaanse Marine Militaire Academie in Marín in de regio Galicië.

De Spaanse koninklijke familie heeft nauwe banden met het opleidingsinstituut van de marine in Marín. Felipe zelf studeerde er in 1986 en 1987, zijn vader Juan Carlos werd er in 1957 en 1958 opgeleid.

De in een wit uniform gestoken koning reikte de officiële onderscheidingen uit aan de net afgestudeerde marine-officieren en nam aansluitend een defilé af. Felipe is opperbevelhebber van de Spaanse strijdkrachten en in die rol is Felipe betrokken bij de verschillende militaire opleidingsinstituten en het afstuderen van nieuwe officieren en onderofficieren.