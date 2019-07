Koningin Máxima brengt verslag uit in New York

Nog geen week na haar VN-reis naar Bangladesh gaat koningin Máxima dinsdag naar New York. Uit haar agenda op de website Koninklijk Huis blijkt dat ze onder meer een ontmoeting heeft met António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Máxima was vorige week drie dagen in Bangladesh in haar rol van speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties voor het verbeteren van de toegang tot financiële diensten, zoals het hebben en gebruiken van een bankrekening, geld overmaken, sparen en verzekeren. Ze zocht er ondernemers op die ze ook in 2015 had ontmoet om te kijken hoe hun bedrijven ervoor staan.

Máxima werd tien jaar geleden benoemd tot speciaal pleitbezorger van de VN voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). In New York bezoekt Máxima het UNSGSA-kantoor dat haar inhoudelijk ondersteunt bij haar VN-werkzaamheden. Haar bezoek aan New York staan in het teken van het 10-jarig bestaan van UNSGSA.