Het koningspaar brengt op 18 september een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima spreken daar met bewoners en ondernemers over de leefbaarheid in hun stad of dorp. Ook bezoeken zij een natuurgebied in de streek.

De koning en koningin gaan naar de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel, meldt de RVD. Het bezoek begint in Hoogeveen waar het paar welkom wordt geheten door de commissaris van de Koning Jetta Klijnsma. Willem-Alexander en Máxima gaan langs plaatselijke initiatieven die zich inzetten om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren.

Vervolgens bezoekt het koninklijk paar fabrikant van vliegtuigonderdelen GKN Fokker, de grootste werkgever in de streek. Koning en koningin krijgen een rondleiding en uitleg over de zogenoemde stealth-technologie die de zichtbaarheid van vliegtuigen op radar voorkomt.

Natuurmonumenten

Het koningspaar gaat dan naar de gemeente Westerveld, naar het grootste natte heidegebied van West-Europa, het Dwingelderveld. Daar spreken Willem-Alexander en Máxima met vrijwilligers van Natuurmonumenten over natuurbehoud en het in stand houden van de biodiversiteit in het gebied.

Na een bezoek aan een bewonersinitiatief in gemeente De Wolden, sluit het koningspaar het bezoek af in Meppel. De koning en koningin bezoeken daar de opgeknapte wijk Haveltermade, waar ze spreken met een echtpaar dat daar al ruim vijftig jaar woont. Het bezoek eindigt in de Grote Kerk.