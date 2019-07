Ter ere van het 70-jarig bestaan van KWF Kankerbestrijding slaat prinses Beatrix zaterdagmorgen 31 augustus een speciale munt bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Deze munt vertelt het verhaal van 70 jaar KWF. De ceremoniële eerste slag van de munt is tevens de aftrap van de 70e KWF-collecteweek.

Het ontwerp van de munt staat symbool voor de groei en vooruitgang van 70 jaar kankerbestrijding. Op de voorzijde van de munt staat het portret van koningin Wilhelmina, die de stichting in 1949 oprichtte. Op de andere kant is het logo van KWF Kankerbestrijding zichtbaar. Op het pasje waarin de munt verpakt is, staan diverse patiënten, collectanten en onderzoekers afgebeeld.

Voor de bijeenkomst met prinses Beatrix heeft KWF Kankerbestrijding mensen uitgenodigd die kanker hebben of hebben gehad, onderzoekers en diverse generaties collectanten.