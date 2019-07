Camilla is blij met alle verjaardagswensen

Camilla is blij met alle verjaardagswensen. De hertogin van Cornwall is woensdag 72 jaar geworden en het Twitteraccount van Clarence House bedankt namens haar iedereen voor de ‘mooie verjaardagswensen’.

De hertogin is op haar verjaardag de hele dag op stap geweest. Zoals ieder jaar brengen zij en prins Charles aan het begin van de zomer een bezoek hun hertogdom Cornwall en het aangrenzende Devon. Ze bezochten Cullompton en Exmoor National Park. Met een picknick in het natuurgebied vierden ze het 70-jarig bestaan van de Wet Nationale Parken. De hertogin kreeg daar een bijzondere Exmoor-taart en werd toegezongen door de aanwezigen en haar echtgenoot.

Eerder op de dag ging Camilla in haar eentje op bezoek bij een opvang voor ezels in Sidmouth, ter ere van het 50-jarig bestaan van de stichting Brooke. Camilla sprak daar met vrijwilligers, aaide een paar ezels en kreeg voordat ze wegging een boeket bloemen van een 3-jarig jongetje. De hertogin is sinds 2006 beschermvrouwe van de stichting, die werkpaarden en werkezels beschermt en hun levensomstandigheden verbetert.

Terwijl Camilla de ezels bezocht, ging Charles langs bij een Brits transportbedrijf. Gregory Distribution bestaat dit jaar 100 jaar.