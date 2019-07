Koningin Elizabeth heeft woensdag in Buckingham Palace samen met haar zoon prins Andrew een kijkje genomen bij de tentoonstelling die ter gelegenheid van de jaarlijkse zomeropenstelling is ingericht. De expositie is dit jaar gewijd aan koningin Victoria, die precies tweehonderd jaar geleden werd geboren. Victoria was de eerste vorstin die Buckingham Palace echt als residentie gebruikte en omtoverde tot het iconische paleis dat het nu is.

Elk jaar is er een speciale tentoonstelling die samenvalt met de openstelling van het paleis tijdens het zomerverblijf van de Queen in Schotland. Elke keer is er een ander thema. Zo werd eerder bijvoorbeeld aandacht besteed aan staatsbezoeken, het huwelijk van William en Kate, jubilea van koningin Elizabeth en vorig jaar de zeventigste verjaardag van prins Charles.

Voorwerpen uit de Royal Collection – de koninklijke verzamelingen – geven een indruk van de veranderingen die koningin Victoria en haar man prins Albert in de negentiende eeuw in Buckingham Palace aanbrachten. De grote balzaal, ingericht door Victoria en tegenwoordig vooral bekend van de staatsbanketten, wordt met moderne projectietechnieken gepresenteerd zoals deze er ten tijde van Victoria uit heeft gezien.

Het paleis gaat op 20 juli open voor het publiek, dat er tot en met 29 september een kijkje kan nemen.