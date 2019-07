De voormalige koning van Maleisië, sultan Muhammad, en zijn vrouw Oksana Voevodina zijn uit elkaar. Dat beweert althans de Maleisische krant The New Straits Times op basis van bronnen en de scheidingspapieren.

Aan het huwelijk, dat nooit officieel is bevestigd, komt zo na iets meer dan een jaar al een einde. De 49-jarige Muhammad, die begin dit jaar terugtrad als koning van Maleisië, en het voormalige Russische model (26) zouden op 22 juni de scheiding hebben aangevraagd, slechts enkele weken na de geboorte van hun zoon.

De relatie van de sultan van Kelantan en de Russische houdt de gemoederen al enkele maanden bezig. In januari verschenen al de eerste geruchten over een mogelijke scheiding nadat Muhammad V, die in 2016 voor vijf jaar werd gekozen als koning van Maleisië, begin november twee maanden verlof opnam. Dat zou zijn om gezondheidsredenen. Enkele weken later echter doken foto’s en filmpjes op van een trouwplechtigheid van Muhammad en Oksana.

Muhammad verraste vervolgens vriend en vijand met de mededeling dat hij de koningstroon voortijdig opgaf. Uitleg werd niet gegeven maar boze tongen beweerden dat de andere sultans hem hadden aangespoord om op te stappen, omdat hij met zijn huwelijk met de 24-jaar jongere ex-Miss Moskou de monarchie in diskrediet had gebracht.

De regering van Kelantan wil, net als eerder op vragen over het huwelijk, niet reageren op de breuk. Ook het paleis geeft geen commentaar.