Koning Vajiralongkorn heeft woensdag het beeld van de Smaragden Boeddha in de gelijknamige tempel op het terrein van het Koninklijk Paleis in Bangkok van een nieuw gewaad voorzien. Dat is gebruik bij het begin van het regenseizoen, wanneer de monniken zich terugtrekken in tempels en kloosters om drie maanden te mediteren.

Het Boeddha beeldje krijgt drie keer per jaar een ander gewaad: bij het begin van het regenseizoen, bij het begin van de winter en bij het begin van de zomer. De koning werd bij de plechtigheid in Wat Phra Kaew, zoals de tempel officieel heet, vergezeld door koningin Suthida en prinses Bajrakitiyabha.

Koning Vajiralongkorn, die het grootste deel van het jaar in Duitsland woont, combineert deze week een aantal activiteiten in Thailand. Zo werd dinsdag ten overstaan van hem de eed afgelegd door de leden van de nieuwe regering, en ging hij samen met de koningin en zijn dochter eerder woensdag ook naar de Wat Bowonniwet Vihara-tempel om het begin van ‘Vassa’ of de boeddhistische vastentijd te markeren.