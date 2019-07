Het Spaanse koningshuis werkt met verschillende scenario’s voor de zomervakantie van koning Felipe. Dit vanwege de onzekere uitkomst van de vertrouwensstemming die volgende week in het parlement wordt gehouden. Waarnemend premier Pedro Sánchez moet op 23 juli de steun van voldoende parlementsleden krijgen om een nieuwe regering te mogen vormen. De vraag is echter of hem dat lukt en wat er moet gebeuren als Sánchez faalt.

Koning Felipe is zijn koffers aan het pakken voor de jaarlijkse vakantie en deelname aan de zeilwedstrijden om de Konings Cup in Palma op het eiland Mallorca. Als Sánchez het vertrouwen krijgt, hoeft de koning niet veel te doen. Hij kan van afstand toekijken bij de regeringsvorming en zich beschikbaar houden om het nieuwe kabinet te installeren. Maar als Sánchez er niet in slaagt om steun te krijgen, dat begint een klok te tikken.

De waarnemend premier, die bij de verkiezingen op 28 april met zijn socialistische partij PSOE de grootste werd zonder echter een meerderheid te behalen, krijgt 48 uur na de eerste vertrouwenstemming een tweede kans. Is er dan weer geen meerderheid, dan resten nog twee maanden voor een nieuwe poging. Mislukt die eveneens, dan moeten de Spanjaarden in november voor de vierde keer in vier jaar naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.

Koning Felipe zal in dat geval ook wat dichter bij het vuur willen zitten en zich ook tijdens de vakantie met regelmaat in Madrid laten zien, zoals hij dat in 2016 bij een soortgelijke situatie eveneens heeft gedaan. Sánchez heeft met zijn PSOE 123 van de 350 zetels in het parlement. Voor een meerderheid, al of niet in de vorm van gedoogsteun, heeft hij 176 stemmen nodig en de steun van meerdere partijen. Die zijn vooralsnog niet happig om met Sánchez in zee te gaan.