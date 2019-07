De Japanse prinses Mako heeft woensdag in de Boliviaanse stad Santa Cruz leden van de Japanse gemeenschap in dat land bezocht.

Het samenzijn met de Japanse burgers maakte deel uit van een groot bezoek van Mako aan het Zuid-Amerikaanse land. De aanleiding van het bezoek is de 120e verjaardag van de eerste komst van Japanse immigranten naar Bolivia.

De dochter van kroonprins Akishino woonde eerder deze week onder meer een kranslegging bij en vergaderde met president Evo Morales.

Eerder deze maand was Mako in Peru. Dat was haar eerste officiële overzeese trip sinds haar oom Naruhito in mei keizer werd.